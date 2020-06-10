Müze gibi iş yerinde tarihe yolculuk
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Müze gibi iş yerinde tarihe yolculuk

Müze gibi iş yerinde tarihe yolculuk Yozgat'ta emlak işiyle uğraşan ve iş yeri adeta müzeyi andıran 71 yaşındaki Mehmet Saygı'nın, dükkanında sergilediği eski eşyalar, vatandaşları tarih yolculuğuna çıkarıyor.

10.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:16

Müze gibi iş yerinde tarihe yolculuk

YOZGAT - Yozgat'ta emlak işiyle uğraşan ve iş yeri adeta müzeyi andıran 71 yaşındaki Mehmet Saygı'nın, dükkanında sergilediği eski eşyalar, vatandaşları tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Yozgat'ta müzeyi andıran iş yerinde emlak işiyle uğraşan Mehmet Saygı'nın, kültürüne sahip çıkmak ve koruma adına biriktirdiği 100 yılı aşkın antika eşyaları, neredeyse iş yerine sığmaz hale geldi. Eski savaş aletlerinden radyoya taş plaklara, para, pul ve tespih koleksiyonlarına, heybe, halı, kilim, dergi, kitap, gazete, para, pul, ütü ve tepsi gibi birçok antika eser bulunuyor.

Bu eserlerin arasında ise Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu krempet kutusu da dikkat çekiyor.

Mehmet Saygı ayrıca 27 yıldır günlük Yozgat'ın yerel gazetelerini de arşivliyor. Mehmet Saygı'nın iş yerinde yaklaşık 6 bin obje bulunuyor.

İlkokuldan itibaren antika eşya toplamaya merakı olduğunu söyleyen Mehmet Saygı, "Ben küçüklüğümden beri bu işlere merak saldığım için burada 5-6 bine yakın objelerim var. Kitaplarım, paralarım, bakır eşyalarım var. Yozgat'a çıkan yerel gazeteleri 30 yıldır biriktirdim ve ciltledim. Ufak tefek bütün her şeyi sayarsam 10 bine yakın objem çıkar. Bunları kendi adıma yaptıracağım bir müzede sergilemek istiyordum ancak ekonomik nedenlerle iş yerimde muhafaza edebiliyorum. Bu ilkokuldan beri benim merakım, en az 70 yıllık ürünler var. Rabbim ömür verdikçe bunları toplamaya devam edeceğim. Bu iş insanın içinden gelmesi lazım yoksa uğraşması çok zor" dedi.

Müze gibi iş yerinde tarihe yolculuk

Kaynak: İHA

Manşet

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