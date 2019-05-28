"Müze Eğitimi Sertifika Programı" başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce "Müze Eğitimi Sertifika Programı" başlatıldı.

Program çerçevesinde başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılacak.

Müze eğitimi, Ankara'da gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Selçuk, toplantıda, tarih ve coğrafya bilincini sadece kitaplardaki metinler, paragraflar olarak görmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz tarihi, coğrafyayı, sosyolojiyi yaşamak için müzelerin önemli olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok aşamadan geçen işlemleri sürdürüyoruz. Bir kaç yıl içinde yüz binleri geçen öğretmenlerimiz müze eğitimi konusunda bir eğitim alma çabası içinde olacak. Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesini amaçladığımızı da belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında yaptığı bu çalışmaların her biri birbirini destekleyici mahiyettedir. Eğitim sistemini bütün alt sistemleri ile eş güdümlü bir şekilde hayata geçirmezsek bazı aksamlar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, "Müze Eğitim Sohbeti" gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Kültür Bakanlığı desteği ile geliştirilen program için "Müze Eğitimi Öğretmen El Kitabı" ve "Müze Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Müze Eğitimi Sertifika Programı kapsamında iki yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor.

Kaynak: AA