BALIKESİR MÜZE DOLDURAN KAZILAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan müze, Kyzikos ve Daskyleion'da yapılan kazılardan çıkartılan 10 bin tarihi eserin konulmasıyla doldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan müze, Kyzikos ve Daskyleion'da yapılan kazılardan çıkartılan 10 bin tarihi eserin konulmasıyla doldu. Müze Müdürü Ali Atmaca, "Kazılar, müzemizi doldurdu. Eserlerin konulması için salonlarımızın genişletilmesi gerekiyor. Bu konuda bakanlığa bilgi verdik" dedi.

Bandırma Arkeoloji Müzesi, Antik Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar olan süreçte bölgenin tarihine ışık tutuyor. Özellikle Erdek ilçesindeki Kyzikos antik kenti ile Ergili köyündeki Daskyleion antik kentindeki kazılardaki buluntuların sergilendiği müzede, etütlük eserler de dahil edildiğinde yaklaşık 10 bin tarihi eser yer alıyor. Bahçesi ile birlikte 4 bin 500 metrekarelik alana sahip müze, içerdiği tarihi eserlerin sürekli olarak artması nedeniyle doldu.

BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR

Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, teşhir salonunun genişletilmesinin ihtiyaç olduğunu vurgularken, konu ile ilgili bakanlığın planlı çalışmaları olduğunu söyledi. Müze ziyaretinin ücretsiz olduğunu Hatırlatan Atmaca, Erdek yakınlarında daha önce yılda sadece 1 ay olan kazıların, bundan böyle 12 ay boyunca yapılacağını ifade ederek, müzeye ilişkin bilgiler verdi.

TARİHİ ESER SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Müzenin temellerinin 1990 yılında atıldığını belirten Atmaca, '2 teşhir salonumuz var. Bunlardan biri büyük diğeri daha küçük. Küçük olan salonda saha kazılarından çıkan eserler, büyük teşhir salonda da eski tunç devrinden kalan eserler sergileniyor. Eser sayımız sürekli olarak artıyor. Kazılarımız devam ediyor. Özellikle Kyzikos Antik Kent kazıları için bu yıldan itibaren 12 ay kapsamında olmak üzere çalışmalara başlanıldı. Dolayısıyla bu yıl ve bundan sonraki kazılarda daha fazla eser geleceğinden kuşkumuz yok. Mevcut haliyle teşhir salonumuzun genişletilmesi artık ihtiyaç oldu. Bu anlamda bakanlığımızın yaptığı bazı planlı çalışmalar var. Sorunların ortadan kaldırılması planlanıyor" dedi.

KAÇAK KAZILAR ÜLKENİN GENEL YARASI

Tarihi eserlerle ilgili yapılan kaçak kazıların, bu noktada ülkenin genel yarası olduğuna işaret eden Atmaca, 'Bölgemizde de çok sık kaçak kazılara rastlanıyor. Bu kazılar aslında geçmişimizin bize bıraktığı, bizim de gelecek nesillere bırakacağımız eserlerin tahrip edilmesi demek. Biz sadece bunların emanetçisiyiz, bekçisiyiz. Kamu malı olan bu eserlerin gelecek nesillere iyi bir şekilde korunaklı bir şekilde bırakılması önem arz etmektedir. Halkımızın bilinçlendirilmesi konusunda yerel halkımız her şekilde bilinçli olsa da yine de kamu kurumlarıyla zaman dilimi içinde konferans olsun, sempozyum olsun ve muhtarlarla olsun görüşmelerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı