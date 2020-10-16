Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
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Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor

16.10.2020 08:20 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:24
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor

İZMİT'te, turşucu Dursun Zengin dükkanında 35 çeşit turşu yapıyor.

İZMİT'te, turşucu Dursun Zengin dükkanında 35 çeşit turşu yapıyor. Kozalak, mısır, patates, muz ve üzüm gibi birbirinden ilginç turşular yapan Zengin, doğadaki her şeyin turşusunu kurabileceğini söyledi. 

İzmit'te turşucu dükkanında baba mesleğini sürdüren Dursun Zengin, patatesten muza, kozalaktan mısıra kadar birçok sebze ve meyveden 35 çeşit turşu yapıyor. Dükkanının içsini ve vitrini turşu kavanozlarındaki birbirinden farklı meyve ve sebze turşularıyla dolduran Dursun Zengin'in iş yeri ilgi çekiyor. Doğada bulunan her şeyin turşusunu kurabildiğini belirten Dursun Zengin, "35 çeşidin üzerinde turşu çeşidimiz var. Doğada bulunan her şeyin turşusunu yapıyorum. Kozalak, patates, çilek, kayısı, muşmula, üzüm gibi turşularım var. Benim Türkiye'nin birçok yerinden müşterilerim var. Bazı müşterilerim İstanbul'a geçerken telefon edip, 'Dükkanı kapatma uğrayıp turşu alacağım' diyorlar. Müşterilerimin çoğunluğu çocukluktan beri buraya gelirler. Önceden anne, babaları ellerinden tutup getirirdi. Şimdi kendi çocukları ile geliyorlar" dedi.

'TURŞU ALMAK İÇİN DİREKT BURAYA GELİNİR'

Evde yapıldığı gibi turşu yaptıklarını söyleyen Zengin, "Bizim turşularımızda her şey doğaldır. Kendimiz, ev turşusu gibi yapıyoruz. Onlarda raf ömrü uzasın diye sirke ruhu dediğimiz bir madde kullanılıyor. Bana, 'Yetişemedim dükkanı kapatmıştın. Bakkaldan turşu aldım, ama yiyemeyip çöpe attım' diyen çok var. Evinden turşu almak için çıkan kişi direkt buraya gelir" diye konuştu. 


- Kocaeli
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 08:27:51. #1.15#
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