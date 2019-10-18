"Müzakerelerden çıkan sonuç stratejik aklın zaferi"

18.10.2019 13:02

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında terörden arındırılmış güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlediğini hatırlatarak, "Barış Pınarı Harekatı müzakeresinden çıkan sonuçla bu hedefe hem askerimizin güvenliği hem de ekonomik olarak çıkarlarımızın gözetilerek ulaşıldığını görmekteyiz. İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarı ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, yazılı açıklamasında Türkiye ve ABD Heyeti ile gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı müzakeresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASKON Başkanı Aydın, Türkiye'nin öteden beri Suriye sınırında terör unsurlarını görmek istemediğini ve bu unsurların bir an önce bölgeden çekilmesini, aksi durumda bu bölgenin terörden arındırılması için askeri güç kullanımına gideceğini tüm dünyaya ilettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin haklı ve kararlı tutumuna rağmen özellikle ABD yönetimi tarafından uzun bir süredir oyalama taktiği yürütüldüğüne işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Türkiye sınırlarının güvenliği açısından bu kaçınılmaz operasyonu tüm baskılara rağmen gerçekleştirdi. Nihai hedef Suriye sınırını terörist unsurlardan arındırmak, güvenli bölge oluşturmak ve güvenli bölgeye mültecileri yerleştirmekti. Gayet mantıklı, uluslararası hukuk kurullarına da uyan bir hedefe karşı çıkan birçok kesim gördük. Sonuç itibarıyla Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında terörden arındırılmış güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlemişti.

Müzakereden çıkan sonuçta bu hedefe hem askerimizin güvenliği hem de ekonomik olarak çıkarlarımızın gözetilerek ulaşıldığını görmekteyiz. İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarı ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA