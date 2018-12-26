Muzaffer Dede, Uçma Hayali İçin Yamaç Paraşütü Eğitimi Alıyor

SAMSUN'da açılan yamaç paraşütü kursuna katılan Muzaffer Cansız (72) uçma hayalini gerçeğe dönüştürmek için eğitim alıyor. Cansız, "Hayatım boyunca yapacağım en çılgın şey bu olacak" dedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde oturan Muzaffer Cansız, ilkokul 3'üncü sınıfta okuduğu bir kitaptaki paraşütle uçan kişinin fotoğrafından etkilenerek, paraşütle uçma hayali kurmaya başladı. TIR şoförlüğü yapan Cansız, yıllar geçmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi. Hayalini gerçekleştirmek için paramotor alan ancak kendi imkanlarıyla uçamayacağını anlayan Cansız, yamaç paraşütüne merak saldı. Cansız, Samsun'da açılan yamaç paraşütü kursuna katıldı. Cansız, yerde yamaç paraşütü ile kalkış ve iniş ile rüzgarı kullanma eğitimleri alıyor. Bir süre daha yer eğitimleri alacak Muzaffer Cansız, ardından uçuşlara başlayacak.

'UÇMAK HAYALİM'

Hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Muzaffer Cansız, "Çocukluğumdan itibaren uçmaya çok meraklıydım. Ama ilçemizde böyle faaliyet olmadığı için bu isteğime erişemeyeceğimi, uçamayacağımı düşündüm. Sonra internette paramotorları gördüm. Ben onları araba gibi alıp süreceğimi düşündüm. Bir tane paramotor satın aldım. İşin içine girince eğitim görmem gerektiğini anladım, Samsun'a geldim. Ben 72 yaşında bu kapıyı buldum. Gençler çok erken yaşlarda bu kapıya gelsinler. Sporun kötüsü olmaz, spor her yaşta lazımdır. Spor yapsınlar. Paraşütün zevki bambaşka, insanların ayakları yerden kesiliyor, uçuyorsunuz" dedi.

'NE İŞİN VAR BU YAŞTAN SONRA DİYORLAR'

Eğitimlerde zorlanmadığını ifade eden Cansız, "Arkadaşlarım bana '70 yaşında adamsın ne işin var bu yaştan sonra' diyerek 'gitme' dedi. Benimle dalga geçenler de oluyor. Ama arkadaşlarımın bu sözlerine kırılmıyorum, gücenmiyorum. Neticede uçmayı öğreneceğiz. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatım boyunca yapacağım en çılgın şey bu olacak" şeklinde konuştu. - Samsun

Kaynak: DHA