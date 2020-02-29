Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu başlayamadık"

29.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:06

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Muzaffer Bilazer, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, maça coşkulu başlayamadıklarını belirterek, ikinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettiklerini söyledi.



Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor yardımcısı antrenörü Muzaffer Bilazer, "Konuşmak kolay değil. İdlib'te şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve tüm ülkenin başı sağ olsun. Maça gelince son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu maçta da ilk yarıda yaşadık. Oyun bazen siyah ile beyaz arasında gidip geliyor. Çok coşkulu başlayamadık. Rizespor'un orta saha kurgusuna cevap veremedik. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettik. Sadece bir an lazımdı. O anda golle gelince istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" dedi.



Bir basın mensubunun sakatlıktan dönen Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ün sonraki maçlarda daha fazla süre alıp alamayacağına yönelik sorusuna ise Bilazer, "Hafta arasında kupa maçımız var. Gaziantep maçına kadar 6 günlük süremiz var. Abdülkadir Ömür için adım adım gitmek durumundayız. Ama Nwakaeme için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun vardı. Çok önemli değildi. 45 dakika tempo çıkardığı için haftaya maçta da bizle birlikte olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA