MUZ SERASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA
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MUZ SERASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisin bir muz serasına yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisin bir muz serasına yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik Serik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında Kürüş Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine narkotik arama köpeği 'Geeta' eşliğinde drone destekli yapılan operasyonda, ikametin ve muz serasının farklı yerlerine gizlenmiş toplamda 19 kilo 380 gram kubar esrar maddesi, 1,61 gram metamfetamin maddesi ve muz serasında muz ağaçlarının arasında dikili 41 kök Hint keneviri bitkisiyle ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlamak', 'esrar elde etmek için Hint keneviri ekimi yapmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan M.A., Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Aynı gün sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.A., tutuklandı.

MUZ SERASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA
MUZ SERASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA
MUZ SERASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA
MUZ SERASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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