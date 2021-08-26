Muz serasında hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
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Muz serasında hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Muz serasında hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında, hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine narkotik arama köpeği ve drone destekli yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında, hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine narkotik arama köpeği ve drone destekli yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik Serik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında Serik ilçesi Kürüş Mahallesinde bulunan bir muz serasında hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi elde edilmesi üzerine Narkotik Arama Köpeği Geeta eşliğinde drone destekli yapılan operasyonda, ikametin ve muz serasının farklı yerlerine gizlenmiş toplamda 19 Kilo 380 Gram kubar esrar maddesi, 1,61 gram metamfetamin maddesi ve muz serasında muz ağaçlarının arasında dikili 41 kök hint keneviri bitkisi ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. olayla ilgili M.A isimli şahıs yakalandı.

Şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Esrar Elde Etmek İçin Hint Keneviri Ekimi Yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından yapılan işlemlerin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı. - ANTALYA

Muz serasında hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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