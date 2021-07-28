Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu
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Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu

Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik evleri boşaltıldı.

Manavgat'ta yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik evleri boşaltıldı. Bölgede bulunan mezarlar yangında tahrip olurken, yanan traktör ve iş makinaları oldu. Yangında, muz seraları büyük zarar gördü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının evlerine sıçramaması için su dolu kovalarla alevlere müdahalede bulunuyor.

Güneylik mevkii eski mezarlık bölgesini etkisi altına alan yangında muz seraları zarar görürken çevrede bulunan bazı mezarlar tahrip oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yerleşim yerlerine inince çevrede bulunan çiftlik evleri boşaltıldı. Çiftlik evlerinde yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etmeden önce her durumu değerlendirerek bahçelerinde bulunan sulama fıskiyelerini açarak gitti. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. Vatandaşlar, yangına su dolu kovalarla müdahale etmeye devam ediyor.

(Suat Metin - İsa Akar/İHA)

Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu
Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu
Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu
Muz seraları yandı traktörler alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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