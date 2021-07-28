Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu
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Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu Manavgat'taki yangın mezarlıkları bile küle çevirdi Evlerini boşaltan vatandaşlar bahçelerindeki sulama fıskiyelerini açarak gitti Manavgat'ta yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik...

Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu

Manavgat'taki yangın mezarlıkları bile küle çevirdi

Evlerini boşaltan vatandaşlar bahçelerindeki sulama fıskiyelerini açarak gitti

ANTALYA - Manavgat'ta yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik evleri boşaltıldı. Bölgede bulunan mezarlar yangında tahrip olurken, yanan traktör ve iş makinaları oldu. Yangında, muz seraları büyük zarar gördü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangının evlerine sıçramaması için su dolu kovalarla alevlere müdahalede bulunuyor.

Güneylik mevkii eski mezarlık bölgesini etkisi altına alan yangında muz seraları zarar görürken çevrede bulunan bazı mezarlar tahrip oldu. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın yerleşim yerlerine inince çevrede bulunan çiftlik evleri boşaltıldı. Çiftlik evlerinde yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etmeden önce her durumu değerlendirerek bahçelerinde bulunan sulama fıskiyelerini açarak gitti. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. Vatandaşlar, yangına su dolu kovalarla müdahale etmeye devam ediyor.

Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu
Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu
Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu
Muz seraları yandı, iş makineleri alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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