Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi

MERSİN (DHA) - EKVADOR'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynırlarda yapılan aramada Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokain ile ilgili tutuklanan 5 şüpheli hakkında 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 16 Haziran'da Mersin Limanı'na gelen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde uyuşturucu maddelerden 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin uyuşturucu ithal etme suçundan 45'er yıldan 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Muz ithalatı adı altında kente uyuşturucu getirildiği belirtilen iddianamede ayrıca ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu detayı da vurgulandı.