Müyesser Yıldız tutuklandı
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Müyesser Yıldız tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. çıkarıldıkları duruşmada tutuklanırken TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.

Müyesser Yıldız tutuklandı
12.06.2020 03:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 03:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. çıkarıldıkları duruşmada tutuklanırken TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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