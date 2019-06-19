Müvekkilinin eşi tarafından yumruklanan Serbest: 'Devlet bizi de iyi korumalı'

BOŞANMAK isteyen kadınların sadece kendileri değil, avukatları da eşlerinin tehdit ve şiddetine maruz kalıyor. Onlardan biri de, Bochum'da uzun yıllardır avukatlık yapan Leyla Memet Serbest. Boşanmak isteyen kadın müvekkilinin eşi tarafından saçı çekilen ve yumruklanan Leyla Memet Serbest, şiddet kullanan kocalara daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

'SİCİLLERİNE KAYIT EDİLMELİ'

Kocalara verilen evi terk etme ve eve yaklaşmama cezalarının yetersiz kaldığını belirten Memet Serbest, "Şiddete maruz kalan kadınlar için kadın evleri yerine, şiddet kullanan erkeklerin kapatılacağı evlere ihtiyaç var" görüşünü savundu. Ayrıca, eşlerine karşı şiddet kullanan erkeklerin sicillerine bunun kayıt edilmesini istedi.

'HAPİS CEZASI VERİLSİN'

Avukatlara saldırılarda da sadece para cezası verildiğini söyleyen Memet Serbest, böyle durumlarda hapis cezasının verilmesi gerektiğini savundu. Serbest, "Bir devlet memuruna saldırıda duruma göre hapis cezası verilir, ama avukatlara gelince sadece para cezası. Devlet biz avukatları da iyi korumalı" dedi.