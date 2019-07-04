Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen avukat tutuklandı

Trabzon'da, müvekkilini dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı bulunan ve karıştığı kavgada yaralanınca polis ekiplerince yapılan kimlik sorgulamasında yakalanan avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, işten ayrılan müvekkili Fatih Ö'yü, tazminatını alacağı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen avukat Muhammet S'nin yargılandığı davanın Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 7. celsesinde, sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Avukat Muhammet S, davasının görüldüğü aynı gün öğleden sonra Ortahisar ilçesi Uzun Sokak'ta karşılaştığı başka bir alacaklısıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine avukat, tartıştığı kişilerce darbedildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hastaneye kaldırılan Muhammet S'nin kimlik sorgulamasında, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine polis, sanığı tedavisinin ardından Trabzon Adliyesi'ne getirdi.

Avukat Muhammet S, burada ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince "görevi kötüye kullanmak" suçundan 15 bin lira cezaya çarptırıldı.

Mahkeme, para cezasını ödeyemeyeceğini belirten sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Başka kişileri de mağdur ettiği ileri sürülen sanık, Beşikdüzü T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: AA