Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukata hapis cezası - Haberler
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Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukata hapis cezası

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukata hapis cezası

Kayseri'de müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat O.K. sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa yönelik savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilen avukat O.K'ye "belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıl hapis, 330 bin lira para cezası verdi.

Tutuksuz sanık için tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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Haber: Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukata hapis cezası - Haberler
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