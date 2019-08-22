Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı

22.08.2019 13:38

İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan üst geçidinin birçok noktasına, kendisini dolandırdığını iddia ettiği avukatının adıyla birlikte küfür içerikli yazılar yazdığı gerekçesiyle hakkında "kamu malına zarar vermek" suçundan işlem yapılan U.Y'nin benzer eylemlerine devam etmesi avukat Ş.A'yı zor durumda bıraktı.

AA muhabirinin adli kaynaklardan edindiği bilgilere, Kurban Bayramı'ndan önceki günlerde, üst geçit levhalarına elindeki siyah kalemle yazı yazan bir kişi güvenlik görevlilerince tespit edildi ancak yakalanamadı. Sonraki günlerde de üst geçidin farklı yerlerine yazı yazmaya devam eden şüpheli, önceki gün güvenlik görevlileri tarafından fark edilince adliye binasının içindeki polis merkezine götürüldü.

Burada ifadesi alınan ve adının U.Y olduğu öğrenilen 34 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde, üst geçitlere adını yazdığı Ş.A'nın kendisinin avukatı olduğunu, ona davalarını takip etmesi için para verdiğini ancak artık ulaşamadığını ve dolandırıldığını iddia etti.

İfadesinde, avukatına kızgın olduğunu belirten ve söz konusu yazıları kendisinin yazdığını kabul eden U.Y, hakkında "kamu malına zarar vermek" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Üst geçit çıkışındaki İstanbul Adliyesini gösteren yön tabelasındaki yazı, adliyenin temizlik görevlileri tarafından kimyasal maddelerle temizlenmeye çalışılsa da tam anlamıyla çıkarılamadı.

AA muhabirinin ulaştığı tabela ve levhalarda adı geçen avukat Ş.A, meslektaşlarının haber vermesi üzerine üst geçitteki yazılardan haberdar olduğunu ve U.Y'nin yalnızca Çağlayan değil, çalışma ofisinin bulunduğu İncirli metrobüs durağındaki üst geçide de aynı yazıları yazdığını söyledi.

Yazıların silinmesi için defalarca Beyaz Masa'yı aradığını ancak henüz sonuç alamadığını iddia eden avukat Ş.A, U.Y ile avukat-müvekkil ilişkilerinin 2018'de başladığını, icra dosyalarına bakmak için kendisiyle anlaşma yaptıklarını söyledi.

Ş.A, o dönem müvekkili olan U.Y'nin vekaletnameyi çıkaracak parasının olmadığını ve kendisinin karşılamasını talep ettiğini belirterek, "Esası Anadolu Adliyesinde bulunan küçük meblağlı icra dosyasının masraflarını karşılayacağımı ancak borçlusu aynı olan İstanbul esaslı büyük meblağlı dosyanın masrafını karşılamayacağımı belirterek kendisiyle anlaşmaya vardım. Küçük meblağlı dosya borçludan tahsil edilmiş ve kendisine ibraname karşılığında teslim edilmiştir. Diğer dosyanın masrafları karşılanmadığı için vekillikten istifa etmek durumunda kaldım." dedi.

U.Y'nin, istifa öncesi ve sonrasında farklı numaralardan defalarca kendisini arayarak küfürler ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu öne süren avukat Ş.A, "Bunlar yetmediği gibi 31 Temmuz 2019 tarihinde önce Çağlayan daha sonra da İncirli metrobüs durağında bulunan üst geçitlerde ismimle küfür ve iftira içerikli yazılar yazmıştır. Şahsı savcılığa şikayet ettiğim halde yazıları tekrar tekrar yazmakta ancak savcılık herhangi bir müdahalede bulunmuş değil. Umarım en kısa zamanda bu durum son bulur ve saldırılarda bulunan kişi gereken cezayı alır. Çevremde tanınan bir avukatım. Yazdığı yazılar nedeniyle Çağlayan Adliyesine gidemiyorum." diye konuştu.

Bu arada, avukat Ş.A'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına U.Y hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA