Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor

ANTALYA'da avukatlık yapan Mehmet Dursun, online danışmanlık ve müvekkil ücretini, sanal para birimi Bitcoin ile alıyor.

Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor
18.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:20

ANTALYA'da avukatlık yapan Mehmet Dursun, online danışmanlık ve müvekkil ücretini, sanal para birimi Bitcoin ile alıyor. Avukat Dursun, koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir hizmet sunduklarını söyledi.

Fiziksel olarak var olmayan, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insana kolayca ödeme yapmaya olanak sağlayan internet tabanlı sanal para birimi Bitcoin ile alışveriş, koronavirüs salgınıyla birlikte popülaritesini artırdı. Bazı firmalar sanal para birimi olan Bitcoin ile ev, araba alıp ticaret yaparken, Antalya'da bir avukat ise online danışmanlık ve müvekkil ücretinin karşılığını Bitcoin ile almaya başladı. Avukat Mehmet Dursun'un internet sitesinde, isteyen, online danışmanlık butonuna bastıklarında alacağı hizmetin bedelini Bitcoin ile yapabiliyor.Pandemi süreciyle uzaktan çalışma ve tahsilatın öneminin arttığını dile getiren Avukat Mehmet Dursun, vatandaşlara yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak adına Bitcoin ile ödeme imkanı sağladığını dile getirdi. Dursun, 'İnternet sitemize girdikleri zaman ödeme şeklini seçiyorlar, barkodlarını okuttukları zaman istediği hizmeti satın alıp, fatura bilgileriyle tarafımızdan gerekli hizmeti alıyorlar" dedi.'VERGİSEL ANLAMDA DA FATURA İŞLEMİ YAPILIYOR'Duruşmaların bile online sistem üzerinden yapılan global dünya düzeninde, bu tür ödemelerin yaygınlaştığına dikkat çeken avukat Mehmet Dursun, 'Vatandaşlar Bitcoin ile ödeme yaparak daha az külfete giriyor. Bitcoin'in aktarılmasında havale, EFT ücreti yok. Ayrıca aynı anda hizmet aktarımı yapıldığı için bu durum vatandaşın işine geliyor. Vergisel anlamda da fatura işlemleri yapılıyor. Vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok. Yasa dışı bir durum söz konusu değil, gerekli vergilendirme yapılarak faturalandırılıyor" diye konuştu.'BİTCOİN İLE DAHA ÖNCE ÖDEME ALDIK'Daha önce sanal para birimi olan Bitcoin ile ödeme yapıp aldıklarını kaydeden Dursun, 'Özellikle yurt dışıyla olan çalışmalarımızda banka aktarım konularında sıkıntılar olduğu için, yurt dışındaki müvekkillerimiz Bitcoin ile ödemeyi tercih ediyor. Bitcoin cüzdanlarıyla ödeme gerçekleştiriliyor. Biz de vergilendirme yaparak faturalandırıyoruz" dedi.'SON GÜNLERDE TALEP ARTTI'

Son zamanlarda pandemi süreciyle birçok işlemin online yapılmaya başladığına dikkati çeken Mehmet Dursun, 'Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar bankaya gitmek istemiyor. Bu yüzden temassız kartlar kullanılmaya başlandı. Aynı şekilde Bitcoin'in de temassız olması, ödeme aracının masrafsız olması nedeniyle son günlerde talebi artırdı. Biz de bu alanda çalışmalara ve ödeme almaya başladık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı Haber
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Taksi Karar Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Müvekkil ücretini, Bitcoin ile alıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:13:41. #1.15#
title