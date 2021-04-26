Muvazzaf ne demek?

Günlük hayatta yaşanan gelişmeler karşısında daha önceden bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliriz. Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde 590 muvazzaf alımı yapılacağının açıklanması ile vatandaş "muvazzaf" kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki, Muvazzaf ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatta yaşanan gelişmeler karşısında daha önceden bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliriz. Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde 590 muvazzaf alımı yapılacağının açıklanması ile vatandaş "muvazzaf" kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki, Muvazzaf ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUVAZZAF NE DEMEK?

Muvazzaf kelimesi Arapça kökenli olup askerlik alanında kullanılan bir kelimedir.Eş anlamı olarak "Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler" manasında kullanılır.

Kelime anlamı olarak; "Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimsedir."