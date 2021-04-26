Muvazzaf ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muvazzaf ne demek?

Muvazzaf ne demek?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Günlük hayatta yaşanan gelişmeler karşısında daha önceden bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliriz. Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde 590 muvazzaf alımı yapılacağının açıklanması ile vatandaş "muvazzaf" kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki, Muvazzaf ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatta yaşanan gelişmeler karşısında daha önceden bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliriz. Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde 590 muvazzaf alımı yapılacağının açıklanması ile vatandaş "muvazzaf" kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki, Muvazzaf ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUVAZZAF NE DEMEK?

Muvazzaf kelimesi Arapça kökenli olup askerlik alanında kullanılan bir kelimedir.Eş anlamı olarak "Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler" manasında kullanılır.

Kelime anlamı olarak; "Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimsedir."

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Şallı Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muvazzaf ne demek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:06:04. #1.15#

title