Muvazzaf 210 Asker Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; aralarında 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı, 33 yüzbaşının da bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "FETÖ soruşturması" kapsamında 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli zanlıların arasında 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı, 33 yüzbaşının da bulunduğu kaydedildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin 112'si Kara kuvvetlerinde, 29'u Hava Kuvvetlerinde, 50'si Deniz Kuvvetlerinde, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'nda 5'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com