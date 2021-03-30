Muud'a Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muud'a Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Muud'a Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Apple Car Play ve Android Auto donanımlarına sahip otomobillerde kullanılabiliyor.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Apple Car Play ve Android Auto donanımlarına sahip otomobillerde kullanılabiliyor.

Şirket açıklamasına göre, Muud, zengin arşiviyle müzikseverlere kesintisiz müzik sunuyor. Müzikseverler, Muud uygulamasıyla en son dinledikleri şarkıları otomobillerinin ekranında görüntüleyebiliyor ve "tekrar dinle" özelliğinden yararlanabiliyor. Oluşturdukları listelere araç multimedya sistemi aracılığıyla erişerek dinlemeye devam edebilen kullanıcılar, "keşfet" menüsünden müzik zevklerine göre oluşturdukları kişiselleştirilmiş veya favori listeleri ile çevrim dışına aldıkları şarkıları araç ekranından görüntüleyerek dinleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, müziğin evrensel bir değer olarak her zaman hayatta var olduğunu belirterek, "Kişiler, müzikleri ruh hallerine, yani modlarına göre dinliyor. Özellikle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz son dönemde dijital mecralara yönelik ilgi artarken, video ve müzik servislerinin kullanımı da sıklaştı. Bunun bir göstergesi olarak Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un son 1 yıldaki stream sayısı, önceki yıla göre yüzde 11,6 arttı. İnsanlar, pandemi sebebiyle toplu taşıma araçları yerine kişisel araçlarını daha çok kullandı. Muud için geliştirdiğimiz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarıyla müzik dinleme deneyimini araçlarda sınırsız hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Bahar Candan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muud'a Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:42:44. #1.15#
title