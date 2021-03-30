Muud'a Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Apple Car Play ve Android Auto donanımlarına sahip otomobillerde kullanılabiliyor.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Apple Car Play ve Android Auto donanımlarına sahip otomobillerde kullanılabiliyor.

Şirket açıklamasına göre, Muud, zengin arşiviyle müzikseverlere kesintisiz müzik sunuyor. Müzikseverler, Muud uygulamasıyla en son dinledikleri şarkıları otomobillerinin ekranında görüntüleyebiliyor ve "tekrar dinle" özelliğinden yararlanabiliyor. Oluşturdukları listelere araç multimedya sistemi aracılığıyla erişerek dinlemeye devam edebilen kullanıcılar, "keşfet" menüsünden müzik zevklerine göre oluşturdukları kişiselleştirilmiş veya favori listeleri ile çevrim dışına aldıkları şarkıları araç ekranından görüntüleyerek dinleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, müziğin evrensel bir değer olarak her zaman hayatta var olduğunu belirterek, "Kişiler, müzikleri ruh hallerine, yani modlarına göre dinliyor. Özellikle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz son dönemde dijital mecralara yönelik ilgi artarken, video ve müzik servislerinin kullanımı da sıklaştı. Bunun bir göstergesi olarak Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un son 1 yıldaki stream sayısı, önceki yıla göre yüzde 11,6 arttı. İnsanlar, pandemi sebebiyle toplu taşıma araçları yerine kişisel araçlarını daha çok kullandı. Muud için geliştirdiğimiz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarıyla müzik dinleme deneyimini araçlarda sınırsız hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık