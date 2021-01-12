MUTTAŞ geçen yıl havalimanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MUTTAŞ geçen yıl havalimanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı

12.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:46
MUTTAŞ geçen yıl havalimanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, geçen yıl Muğla'daki iki havaalanına 264 bin 224 yolcu taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, geçen yıl Muğla'daki iki havaalanına 264 bin 224 yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamada, önemli turizm kentlerinden biri Muğla'da 31 araçla havaalanı taşımacılığı hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de Milas-Bodrum ve Dalaman havaalanlarından toplam 264 bin 224 yolcu taşındığı belirtildi.

MUTTAŞ'ın kurulduğu 2014'ten bugüne kadar 3 Milyon 529 bin 568 bin yolcuya hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2020'de havaalanı yolcu taşıma sayılarında büyük düşüş yaşanmış, 2019 yılında 642 bin 876 olan yolcu taşıma sayısı 2020'de 264 bin 224 yolcuya düştü. Türkiye'de İstanbul ile iki havaalanına sahip il olan Muğla'da MUTTAŞ havaalanı taşımacılığında 2014-2020 yılları arasında Milas-Bodrum Havaalanı'ndan 2 milyon 4 bin 246 yolcu, Dalaman Havaalanı'ndan 1 milyon 525 bin 322 yolcu taşıdı. 2020 yılında da Milas-Bodrum Havaalanından 139 bin 611 yolcu, Dalaman Havaalanından 124 bin 613 yolcu taşındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Arda Turan Mesut Bakkal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUTTAŞ geçen yıl havalimanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:49:20. #1.15#
title