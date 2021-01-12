MUTTAŞ geçen yıl havalimanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, geçen yıl Muğla'daki iki havaalanına 264 bin 224 yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamada, önemli turizm kentlerinden biri Muğla'da 31 araçla havaalanı taşımacılığı hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de Milas-Bodrum ve Dalaman havaalanlarından toplam 264 bin 224 yolcu taşındığı belirtildi.

MUTTAŞ'ın kurulduğu 2014'ten bugüne kadar 3 Milyon 529 bin 568 bin yolcuya hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2020'de havaalanı yolcu taşıma sayılarında büyük düşüş yaşanmış, 2019 yılında 642 bin 876 olan yolcu taşıma sayısı 2020'de 264 bin 224 yolcuya düştü. Türkiye'de İstanbul ile iki havaalanına sahip il olan Muğla'da MUTTAŞ havaalanı taşımacılığında 2014-2020 yılları arasında Milas-Bodrum Havaalanı'ndan 2 milyon 4 bin 246 yolcu, Dalaman Havaalanı'ndan 1 milyon 525 bin 322 yolcu taşıdı. 2020 yılında da Milas-Bodrum Havaalanından 139 bin 611 yolcu, Dalaman Havaalanından 124 bin 613 yolcu taşındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç