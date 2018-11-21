Muttaş, 2 Milyon 512 Bin Yolcu Taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılı Temmuz ayında başlatılan havaalanı taşımacılığında MUTTAŞ ile bugüne kadar,

30 modern araçla Muğla'nın 2 havaalanından 2 Milyon 512 Bin yolcu taşındı.

Menteşe Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Bodrum Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Marmaris Otogar-Dalaman Havaalanı, Datça Otogar-Dalaman Havaalanı, Fethiye Otogar-Dalaman Havaalanı'na karşılıklı seferlerle hizmet veren MUTTAŞ, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. MUTTAŞ ile havaalanlarına 2018 yılı Temmuz ayında 88 Bin 697, Ağustos ayında ise 91 Bin 395 yolcu taşınırken, Eylül ayında 79 Bin 688 yolcu taşındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, iki havaalanındaki ihtiyaca göre başlatılan havaalanı taşımacılığı MUTTAŞ ile vatandaşların uçakla seyahati daha çok tercih etmeye başladıkları belirtildi. - MUĞLA