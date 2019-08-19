Mutsuzluğuzun nedeni eksik dişiniz olabilir

19.08.2019 14:56

Eksik dişin beden sağlığımız dışında psikolojik olarak da bizi mutsuz ettiğini belirten ve ülkemizdeki65 yaş üzeri dişsizlik oranının yüzde %67 olduğunu hatırlatan Hospitadent Yönetim Kurulu Üyesi Diş HekimiRecep Eşkar," Yetişkin bireylerin yedide birinde yetersiz ağız sağlığının psikolojik ve sosyal huzura etkisi olduğu, tat almayı, iletişimi, sosyal ilişkileri ve diğer günlük aktiviteleri azalttığı görülmüştür. Araştırmacılar yetişkinlerin diş kayıplarına olan reaksiyonlarını; özgüven kaybı ve özimaj değişimi, yoksunluk, görünüşlerinden hoşnutsuzluk ve kendilerini daha ileri yaşlarda algılama şeklinde sıralamışlardır" dedi.

KİLO ALMANIZIN NEDENİ EKSİK DİŞİNİZ OLABİLİR

Eksik diş,komşu dişlerin devrilmesine, karşıt dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden olmaktadır diyen Diş Hekimi Recep Eşkar " Eksik dişler nedeniyle alışılmış çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenmeler oluşabilir. Diş eksikliği, beslenme alışkanlıklarını etkilediğinden besinlerin iyi çiğnenmeden yutulmasına dolayısıyla kilo alımına neden olabilir. İyiçiğnenmeden yutulan besinler aynı zamanda ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına neden olabilir." diye konuştu.

OLDUĞUNUZDAN DAHA YAŞLI GÖRÜNMENİZİN NEDENİ EKSİK DİŞİNİZ OLABİLİR

Eksik diş görüntüsü kişinin öncelikle gülüşünü bozarak kişinin özgüveninin azalmasına, sosyal ilişkilerinde zorluklara neden olur diyen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, "Ayrıca dudak ve yanakların çökmesine ve kırışmasına neden olarak yüzde daha yaşlı ve zayıf bir görüntü oluştur. Eksik diş, sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir" dedi.

Kaynak: Bültenler