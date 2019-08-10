Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!

Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların %85'i mutsuz, dünya geneli için bu oran % 87. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar TL. "Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre ise Türkiye "Mutluluk Endeksi"nde 143 ülke arasından 50 puanla 139. oldu.

10.08.2019 09:20
Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!

Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların %85'i mutsuz, dünya geneli için bu oran % 87. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar TL. "Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre ise Türkiye "Mutluluk Endeksi"nde 143 ülke arasından 50 puanla 139. oldu

Kaynak: Dunya.com

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