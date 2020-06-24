MUTSO'dan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ercan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek, ilin ekonomik ve ticari faaliyetleri hakkında istişarede bulundu.

Ziyarette, MUTSO Başkanı Ercan, Vali Tavlı'ya coğrafi işaretli Muğla Saraylısı takdim etti.

Kaynak: AA