Mutluluk Bakanlığı kuran Birleşik Arap Emirlikleri 'gülmek için' hedef yükseltti

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk 20'de yer alan ülkelerden biri. Dubai kenti dünyanın en mutlu yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Milli politika hedeflerinden biri mutluluk olan ülkede birçok yeni girişim söz konusu