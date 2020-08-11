Mutluluğun şehri Başakşehir'de herkes için mutlu bir yuva Hayatın her alanında mutluluğa yatırım yapan Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir'in en merkezi noktasında yükselecek Yuvam Bahçeşehir Evleri ile mutlu yuvaların kapılarını açıyor.

Hayatın her alanında mutluluğa yatırım yapan Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir'in en merkezi noktasında yükselecek Yuvam Bahçeşehir Evleri ile mutlu yuvaların kapılarını açıyor.

Mutlu bir yaşamın yeni adresi Bahçeşehir'de yükseliyor. Modern yaşam alanları, çocuklar için güvenli bir ortam ve huzur dolu bir yaşam hayali, Yuvam Bahçeşehir Evleri ile gerçek oluyor. Mutluluğun Şehri Başakşehir'de, Bahçeşehir'in en merkezi noktasında, Başakşehir Belediyesi güvencesi ve Akar Grup işbirliği ile yeni mutlu yuvalar hayat buluyor.

"Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva" anlayışıyla ailelerin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Yuvam Bahçeşehir Evleri, rahat ve kolay ulaşımı, kendisine ait korusu ve yeşil alanları, eşsiz göl manzarası ve spor alanlarının yanı sıra ticari alanları ile sakinlerine sadece bir ev değil yeni bir yaşamın anahtarını sunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan projenin ilk etabı 752 konut ve 16 mağazadan oluşuyor. Günün 24 saati güvenlik, açık-kapalı otopark, spor salonu, sosyal alanları ve eşsiz çevre düzenlemesiyle dikkat çeken Yuvam Bahçeşehir Evleri, çevresindeki alışveriş merkezleri, camiler, eğitim kurumları, üniversiteler ve hastaneler ile hayatın tam merkezinde yer alıyor. 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı planlara sahip daire seçeneklerine sahip Yuvam Bahçeşehir Evleri, 344 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA