Mutluluğun Kanatları Derneği'nden İzmir'e yardım

Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği'nce sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyada toplanan gıda ve yaşam malzemeleri İzmir'e gönderildi.

Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği'nce sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyada toplanan gıda ve yaşam malzemeleri İzmir'e gönderildi.

İzmir'deki depremin ardından yaraların sarılması için Mutluluğun Kanatları Derneği, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Kampanyaya, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan hayırseverler gıda ve yaşam malzemesi göndererek destek verdi.

Kısa sürede hedefine ulaşılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler İzmir'e otobüsle gönderildi.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, İzmir'deki depremin tüm Türkiye'yi duygulandırdığını aktardı.

İzmir'e destek olmak için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Keskin, "Kampanyamıza Türkiye'nin dört bir yanından gıda ve yaşam malzemesi geldi. Bir hafta içinde toplanan malzemelerin ilk etabını İzmir'e gönderdik. Kampanyamız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle depremzedelere yardımcı olmak ve depremin yaralarının sarılmasına katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Keskin, kampanyaya Metro Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Talip Öztürk, Yılport Samsunspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile futbolcuların da destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün