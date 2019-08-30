30.08.2019 11:14

Mutluluğu huzurevinde buldular

DÜZCE Neriman Çilingir Huzurevinde kalan Halil İbrahim Selçukoğlu (70) ve Gülden Şengül (72) düzenlenen rüya gibi düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Arama Kurtarma ve Yardımlaşma derneği, Düzce Neriman Çilingir Huzurevini ziyaretleri sırasında huzurevinde kalan ve daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Halil İbrahim Şelçukoğlu ve Gülden Şengül'ün evlenmek istediklerini öğrendiler. Bunun üzerine dernek üyeleri yaşlı çift için düğün töreni organize etti. Huzurevinden limuzinle kuaförde olan gelini almaya giden damat Halil İbrahim Selçukoğlu'na çok sayıda otomobil eşlik etti. Oluşturulan konvoyla gelini alan damat tekrar huzurevine döndü. Burada hazırlanan alanda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çiftin nikahını kıyarak şahitler ve konuklar huzurunda tekrar evlenmek isteyip istemediklerini sordu. Çiftin evet demesi üzerine nikah töreni tamamlandı.

Nikahın ardından çift düğün pastalarını keserek birbirlerine ikram ettiler. İkramın ardından müzik eşliğinde huzurevinde ki arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve çiftetelli oynayan çift düğüne davet edilenler tarafından büyük alkış aldı.Damat Halil İbrahim Selçukoğlu, huzurevinde huzur bulduklarını belirterek '2 senedir huzurevindeyim. Bugüne gelene kadar çok şey yaşadık. Acı, tatlı herşey. Şu an çok mutluyum. Huzurevinde eşimi gördüm. Huzurevinde huzuru bulduk' dedi.

Gelin Gülden Şengül ise 'Huzurevine geldim. Yemek yerken masada onların yanından geçiyordum. Onlara bereketli olsun deyip geçiyordum. Ben nerden bileyim o bana aşık olmuş benim haberim yok. Sonra bana çay ocağında ben seni seviyorum dedi. Benimle ilgileniyordu, çay veriyordu. Ben de benimle ilgilenme, neden ilgileniyorsun dedim. O yine bana seni seviyorum dedi. Ben de seni sevebilirim ama kardeşçe dedim. O da bana yok seni istiyorum dedi. Evlenme teklifini etti bende bir şey diyemedim. Seviyorum seni alacağım benimle evlen dedi. Sonra huzurevi müdürüne söyledi. Müdür bey anlaşın benim yanıma gelin dedi. Çok mutluyum Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Sebep olan herkesten Allah razı olsun' dedi.

Kaynak: DHA