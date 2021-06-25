'Mutluluğa kurşun sıkmayın'
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'Mutluluğa kurşun sıkmayın'

'Mutluluğa kurşun sıkmayın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, genç çiftlerin en mutlu günlerinin en kötü günlerden birisi haline gelmemesi için tüm vatandaşları düğünlerde çok daha duyarlı olmaya davet ederek, "Mutluluğa kurşun sıkmayın" uyarısında bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, genç çiftlerin en mutlu günlerinin en kötü günlerden birisi haline gelmemesi için tüm vatandaşları düğünlerde çok daha duyarlı olmaya davet ederek, "Mutluluğa kurşun sıkmayın" uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde ateşli silah kullanan kişiler hakkında adli veya idari işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskün mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi, bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilimiz sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda sorumlular hakkında adli veya idari işlem yapılacaktır" denildi.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, düğün ve benzeri organizasyonlarda silah kullanımının önüne geçmek için tüm kolluk kuvvetleri ile sıkı denetimler yapılacağını belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, genç çiftlerin en mutlu günlerinin en kötü günlerden birisi haline gelmemesi için tüm vatandaşları çok daha duyarlı olmaya davet ederek, "Mutluluğa kurşun sıkmayın" çağrısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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