"Mutluluğa Kurşun Sıkma, Sevinçleri Hüzne Boğma" çağrısı

Kilis'in Elbeyli Kaymakamlığı, düğün, nişan, kutlama, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Kadir Duman, yaptığı yazılı açıklamada, "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Sevinçleri Hüzne Boğma" kamu spotu hazırlayarak vatandaşların konuya duyarlılığını artırmak istediklerini belirtti.

Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerin genelde sokak veya dar alanlarda yapıldığı, davetlilerin anlık gelişen duygularla bazen toplumun huzurunu kaçırabilecek davranışlar sergileyebildiklerini aktaran Duman, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki ilçemizde de bu sorunla baş etmeye çalışmaktayız. Bu sadece güvenlik personelimizle çözülebilecek bir sorun değildir. Düğün sahiplerimizin, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yardımı olmadan bu sorunu bitiremeyiz. Sıkılan silahlardan çıkan ve adına yorgun mermi, serseri kurşun yada maganda kurşunu ne dersek diyelim kurşunlar yer çekimi gereği bir yerlere düşmekte ve birçok ailenin evini yıkmaktadır. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle masum insanlar ağır yaralanmakta, felç kalmakta ve çocuklar anne babasız, anne babalar ise evlatsız kalmaktadır. Artık yeter diyoruz. Sizde artık yeter deyin ve silah sıkılmasına müsaade etmeyin."

Silah sıkanların görüldüğü takdirde güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Duman, konuyla ilgili vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Kaynak: AA