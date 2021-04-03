Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı
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Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamadan önce 3-4 Nisan'a nikah tarihi alan çiftler, mutluluğa imza attı.

Kısıtlamadan önce 3-4 Nisan'a nikah tarihi alan çiftler, mutluluğa imza attı.

Yeni yayınlanan, İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre illerdeki vaka sayısı göz önünde bulundurularak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda en çok merak edilen sorulardan birisi de 3-4 Nisan için önceden nikah tarihi almış olan çiftler, nikah ve düğünlerden muaf tutulacak mı oldu. Hafta ortasında gelen sokağa çıkma kısıtlaması kararı ile birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler sadece 3-4 Nisan tarihleri arasında nikah merasimini gerçekleştirebilecek. Bu karar doğrultusunda Başkent'in belirli semtlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek nikahlar kıyılmaya başlandı.

Kapalı nikah ve düğün salonlarında, her 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düğün sahiplerinin yakınlarına açılan alanlarda pandemiye karşı birçok önlem alındığı belirlendi. Bu önlemlerden en fazla dikkat çekenler ise HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü, sosyal mesafe dikkati, maske kullanımı ve el dezenfektanlarına dikkat edilmesi oldu.

Pandemi şartlarında evlenmelerine rağmen mutlulukları yüzlerine yansıyan Melike ve Hasip çiftti, "Bugün evlendik güzel oldu ama pandemiye geldiği için çok üzüldük. Sadece bu hafta olması bizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Mutlu günlerinde azda olsa sevdiklerini yanında gören Metin Akdağ ve Ayşe Özer çifti 15 gün önce nikah tarihi aldıklarını belirterek, "3-4 Nisan bizim nikah tarihimizdi. Bu gün muaf tutulduk bundan dolayı mutluyuz. Yoksa uzayacaktı işimiz, bugün olduğu için ayrı bir mutlu olduk. Allah herkesi mutlu etsin" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan/İHA)

Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı
Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı
Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı
Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı
Mutluluğa bu kez kısıtlamalarda imza atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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