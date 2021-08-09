'Mutlu Yüzler Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Mutlu Yüzler Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor

'Mutlu Yüzler Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Kayseri'de 'Mutlu Yüzler Projesi' kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri Kılıçay Spor Kulübü Sporcusu Büşra Pişginel Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Kayseri'de 'Mutlu Yüzler Projesi' kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri Kılıçay Spor Kulübü Sporcusu Büşra Pişginel Türkiye üçüncüsü oldu.

Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları 05 - 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Mutlu Yüzler Projesi kapsamında Taekwondo Antrenörü Ayşegül Polat nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kayserili sporcu Büşra Pişginel, müsabakalar sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Para Taekwondo Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

'Mutlu Yüzler Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Caner Erkin Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Mutlu Yüzler Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:09:00. #1.14#

title