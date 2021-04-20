Mutlu Yüzler Projesi ile spor devam ediyor
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Mutlu Yüzler Projesi ile spor devam ediyor

Mutlu Yüzler Projesi ile spor devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de sürdürülen 'Mutlu Yüzler Projesi' ile çocuklar spor yapmaya devam ediyor.

Kayseri'de sürdürülen 'Mutlu Yüzler Projesi' ile çocuklar spor yapmaya devam ediyor.

Kocasinan Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen Mutlu Yüzler Projesi, pandemi döneminde de faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemide telefon ve tabletten uzak duran çocuklar, Mutlu Yüzler Projesi ile hem spor yapıyor hem de başarıya koşuyor. Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser, 6 antrenörün görev yaptığı projede 400'e yakın engelli, görme engeli, bedensel engelli çocukları spora teşvik ettiklerini ve pandemi döneminde çocukların aktivitelerle zaman geçirdiğini söyledi. - KAYSERİ

Mutlu Yüzler Projesi ile spor devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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