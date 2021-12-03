"Mutlu Yüzler, Mutlu Yıllar" - Haberler
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"Mutlu Yüzler, Mutlu Yıllar"

Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamlığımız ve SYDV işbirliğiyle hazırlanan "Mutlu Yüzler, Mutlu Yıllar" projesi kapsamında kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, Sydv Müdürü Sn. Fatih Bayram ve vakıf çalışanları, ilçemizde babası ve babaannesiyle birlikte yaşayan Ecenur Yeşilova'yı ziyaret ederek doğum gününü kutladılar.

Kaymakamlığımız ve SYDV işbirliğiyle hazırlanan "Mutlu Yüzler, Mutlu Yıllar" projesi kapsamında kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, Sydv Müdürü Sn. Fatih Bayram ve vakıf çalışanları, ilçemizde babası ve babaannesiyle birlikte yaşayan Ecenur Yeşilova'yı ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Ecenur'a mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam dileyen kaymakamımız kıymetli öğrencimize doğum günü hediyesini de takdim ettiler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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