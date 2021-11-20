Mutlu Yüzler ile Daha Mutlu Günlere

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, İmaret Mahallesinde hizmet veren Mutlu Yüzler Eğiştim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek engelli ve kanser hastası çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldi.

"Dünyayı Hayra Yoruyoruz" sloganıyla yola çıkarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadıkları sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmayı hedefleyen derneği ziyaret eden Işık ailesi, bir araya geldikleri çocuklar ve aileleriyle keyifli vakit geçirdiler.

Dernek binasında çocuklar için hazırlanmış oyun ve eğlence bölümünde incelemelerde bulunarak çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet eden Işık ailesi, daha sonra çocuklar için hazırlanan ve farklı aktivitelerin yer aldığı salonda çocukların oynadıkları oyunlara eşlik ederek yaptıkları sanatsal çalışmaları yakından ve ilgiyle takip ettiler. Çocukların gülen yüzlerindeki masumiyeti, samimi ve içten davranışlarıyla birlikte keyifli anların yaşandığı ziyarette Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, çeşitli hediyeler verdikleri miniklere ve ailelerine hem moral desteği verdiler hemde bu anlamlı projeye gönülden destek oldular.

Ziyarette derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Keziban Gültekin, derneğin 2020 yılında bir grup gönüllü tarafından öncelikle ihtiyaç sahibi kanser hastaları, yetim, öksüz ve gençler ile yardıma ihtiyacı olan ailelere yardıma amacıyla kurulduğunu ifade etti. Gönüllük esasına dayalı faaliyet gösteren derneğin gıdadan sağlığa giyimden sanatsal faaliyetlere kadar birçok farklı alanda projeleri ve çalışmaları olduğunu dile getiren Gültelkin, "kanser hastası ve engelli çocuk bireylere huzurlu ve konforlu bir yasam sürebilmeleri için destek verildiğini, bununla birlikte belirli zamanlarda yaptıkları ev ziyaretleriyle onlara asla yalnız olmadıkları hissiyatı vererek topluma ve sosyal yaşama uyarlanmaları hedeflenmiştir" dedi.

Bu anlamlı projenin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için valilik olarak gereken desteği vereceklerini ifade eden Vali Işık, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha sağlıklı ve gülen yüzleriyle toplumsal hayatın içerisinde kendilerini asla yalnız hissetmeden var oldukları duygusunu gönül dünyalarına verilebilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Vali Işık, sadece çocukların değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı böyle bir çatı altında buluşturarak maddi ve manevi her türlü desteği veren dernek başkanı Keziban Gültekin ve dernek gönüllülerine teşekkür etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Munise Işık daha sonra dernek bünyesinde 'kat-ı ve keçe sanatı' konusunda yürütülen çalışmalar sonrasında kanser hastaları tarafından yapılan el emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek incelemelerde bulundu ve dernek başkanı Gültekin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın eşi hanımefendi Munise Işık'a üzerinde Şehit Ömer Halisdemir'in resminin yer aldığı tablo hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sanatla Terapi" projesiyle "Kanser hastalarının duygularını farklı yollarla ifade edebilmeleri, Kanser hastalarını sosyalleşerek toplumsal hayat içerisinde aktif olarak kalmalarına fırsat sağlanması, İyileşme dönemi sonucunda kanser hastalarının bir el sanatı edinmiş olanlarına imkan sağlanması, Sanat ile kanser hastalarını maddi ve manevi tedavi görerek daha çabuk iyileşmelerine imkan sağlanması ve Sanatın iyileştirici gücü ile daha çabuk iyileşmelerinin sağlanması" gibi konular hedefleniyor. Karaman Valiliği/ BASIN

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