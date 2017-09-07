Mutlu Son! Çiğdem Ertürk Ve Taner Yılmaz Dünyaevine Girdi

Nikahı kıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genç çifti kutlayarak ömür boyu mutluluklar diledi. Bozbey gelin ve damada nikah defterine imza attıkları kalem ile fidan tohumu armağan etti.

Nikah töreninde birbirlerine "sonsuza dek evet" diyen Çiğdem ve Taner'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Damat ve gelinin Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'ndan arkadaşları da katılınca, pist gece boyunca hiç boş kalmadı.

Karadeniz'den Ege'ye halk oyunları sergileyen davetliler ile gelin ve damat, adeta alkışa doydu.

Genç çift balayı için Tayland'ın ünlü Phuket adasını seçti.

