Mutlu Şehrin Sakinleri Parklarda Eğleniyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kocaelililer kendilerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı parklara attı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kocaelililer kendilerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı parklara attı. Kocaelililerin yeşile, doğaya ve açık alana olan sevgisini yerinde gördük. Sekapark ve Darıca Millet Bahçesi'nde aileleriyle hoşça vakit geçiren kent sakinleri Büyükşehir'in sosyal belediyecilik anlamında büyük işler başardığı konusunda hemfikir. Kocaelililer, yeşil alanların ve sahil parklarının arttığı Kocaeli'de rahat nefes alabilecekleri mekanların kente kazandırılmasından son derece memnun.

"BİSİKLET SÜRMEYE GELDİM"

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Zeynep Demir, pandemi dolayısıyla okula gidemediğini söyleyerek yasakların kalkmasıyla Kocaeli'ye tatile geldiğini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sekapark'ı çok beğendiğini söyleyen Demir, "Buraya özellikle bisiklet sürmeye geldim. Bu yeşilliği, etkinlikleri sağladığı için çok minnettarım" dedi.

"EVDE SIKILDIK, BURADA MUTLUYUZ"

13 yaşındaki Nurrevşan ise " Yasaklar açılınca da kuzenlerimle birlikte oyun oynamaya geldik. Çok eğlenceli" ifadelerini kullandı. Evde çok sıkıldığını belirten Eslem Seyrek de şimdi çok eğlendiğini ve arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

"SEKAPARK MÜKEMMEL"

İşletmecilik yapan Tuncay Kale ise pandemi sürecinde bitik olduklarını kaydederek, "Burası hakikaten mükemmel. İzmit burada. Müthiş bir ortam. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"TAHİR BAŞKANIMIZI SEVİYORUZ"

Üniversite öğrencisi Furkan Coşkun, "En çok özlediğimiz şey üniversitede yüz yüze eğitim almak. Arkadaşlarımızı, ortamımızı çok özledik. Kendimizi Sekapark'a atmayacağız da nereye atacağız. Sadece ben değil bütün insanlar özlemiş. Herkes burada. Bunun yanında birçok sahil parkı da var Kocaeli'de. Hepsi birbirinden güzel. Tahir başkanımızı seviyoruz. Biz gençler için çok güzel şeyler yapıyor. Tahir Büyükakın'a selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA BÖYLE BİR YER YOK"

Düğün için İstanbul'dan gelen Ahmet Ferit de pandemi dönemini evde geçirdiğini ifade etti. "Herkes gibi biz de sıkıldık" diyen Ferit, "İstanbul'da böyle bir yer yok. Çok eğlendik" şeklinde konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR'İ TAKDİR EDİYORUM"

Darıca Millet Bahçesi'nde torunlarıyla beraber eğlenen Emrullah Akbudak ise "Ailelerimizi getiremezdik. Şimdi ise çocuklarımızla geliyoruz, vakit geçiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni takdir ediyorum" dedi.

"SAATLERCE VAKİT GEÇİREBİLİYORUZ"

Gülden Turan, "Büyükşehir'in yaptığı bu alanda saatlere vakit geçirebiliyoruz. Dört çocuk annesiyim. Burada çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten çok mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Vedat Değirmenci, "Buranın bu şekilde kullanılması çok yerinde oldu. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu ve benzeri parkların artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BU İŞİ ÇOK İYİ BAŞARIYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erdal Bal, "Çünkü Büyükşehir bu işi çok iyi başarıyor. Hem sosyal anlamda hem de spor anlamda büyük işle yapıyor. Bu park özellikle Gebze için son derece nefes alınabilecek bir alan. Bizim çok değerli bu alanlar" dedi.

Kaynak: Habermetre