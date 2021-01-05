"Mutlu şehir" Sinop'un 2021 yılı turizm beklentisi yüksek
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"Mutlu şehir" Sinop'un 2021 yılı turizm beklentisi yüksek

05.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:58

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, turizmcilerin 2021 yılı turizm beklentisi yüksek.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, turizmcilerin 2021 yılı turizm beklentisi yüksek.

Uzun sahilleri, tarihi dokusu ve milli parkları ile son yıllarda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kent, kazandırılacak yatırımlarla yeni dönemde ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, salgın sürecine karşın 2020 yılının yaz sezonunun il adına olumlu geçtiğini söyledi.

Haziran ayı başında kalkan kısıtlamalarla birlikte kente yoğun ziyaretçi akını olduğunu anımsatan Çobanoğlu, "Temmuz ayında turizm hareketliliği tavan yaptı diyebiliriz. Hatta 2019 yılı yazından daha hareketli bir sezon geçirdik." dedi.

Yeni yılla birlikte salgın sürecinin geride kalmasını umut ettiklerini belirten Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Kent olarak pandemi sürecine karşın iyi bir sezon geçirdik dememiz mümkün. Özellikle temmuz ayında başlayan ve eylül sonuna kadar devam eden sezon bizleri mutlu etti. Şimdi önümüzde 2021 yılı yaz sezonu var. Tabii ki umudumuz pandemi sürecinin sona ermesi. İnsanlar bu süreçte yoruldu ve yıprandı. Doğal olarak herkeste rahat bir tatil yapma arzusu var. Yeni sezon için her şey planlandığı gibi giderse Sinop adına çok hareketli bir yaz sezonu beklentimiz var. İnşallah kentimiz için planlanan yatırımlar da hayata geçerse turizm alanında daha farklı bir noktaya gelebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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