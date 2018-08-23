Mutlu Şehir' Sinop'ta Tatilci Patlaması

'KARADENİZ'in Bodrum'u' diye adlandırılan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonuç verdi. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, arife ve bayramın ilk iki günü kente 105 bin aracın giriş yaptığını belirterek 50 bin olan merkez nüfusun 100-150 bine çıktığını söyledi. Kent merkezine gelen tatilciler araçlarıyla yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları karşılığını verdi. Kent merkezi nüfusu yaklaşık 50 bin olan Sinop'ta tatilci akını yaşandı. Arife ve bayramın ilk iki günü Sinop'a 105 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Bölgedeki yerli turistler bayram tatillerini geçirmek için 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop'u seçti. Otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'a ulaştığı belirtilirken yaşanan yoğunluk kent içindeki trafiğe de yansıdı. Özellikle kent merkezine gidiş istikametinde yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih, Sakarya, İskele, Gazi Caddeleri ile Uğur Mumcu Meydanı güzergahında trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşların park yeri bulma sıkıntı yaşadıkları belirtilirken alışverişin hareketlenmesi ise esnafın yüzünü güldürdü.

Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği kentte Akliman, Gelincik, Bahçeler, Yuvam plajlarında da tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun yılardır görülmemiş bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten artarak devam eden bir yoğunluk var. Arife ve bayramın ilk iki günü Sinop'a giren araç sayısı 105 bin. Bütün sahiller tıka basa dolu durumda. Hava çok güzel. Sinop'a gelen insanlar rahat ediyorlar, istedikleri şekilde tatillerini geçirebiliyor. Bu yoğunluk beklentinin üzerinde olan bir yoğunluk oldu. Çay bahçelerinde bile oturacak yer yok. Oteller ağzına kadar dolu. Bu yıl patlama yaşandığını düşünüyorum. Bir kentin trafiğinin bunu kaldırması tabii ki çok güç. Esnaf açısından da çok sevindirici bir durum. Belediye olarak yoğunluğu tahmin ederek bir planlama yapıp tedbir aldık ancak bu kadarını beklemiyorduk. Şu ana kadar bir problem olmadı. Birden bire kent merkez nüfusu 50 binden 100-150 bine çıktığını için tabi zorlamalar yaşanabiliyor. Burada mutlu insanlar bir arada yaşıyorlar. Gergin olanlar varsa buraya gelip mutlu olsunlar. Mutla olarak buradan ayrılacak" dedi. - Sinop