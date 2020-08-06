"Mutlu şehir" Sinop bayramda beklentilerin üzerinde ziyaretçi ağırladı
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"Mutlu şehir" Sinop bayramda beklentilerin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop, geride kalan Kurban Bayramı tatilinde beklentilerin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

06.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:38

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop, geride kalan Kurban Bayramı tatilinde beklentilerin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bayram tatilinde yine birçok kişinin uğrak noktası oldu.

Konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan kentte, turizmciler gösterilen ilgiden memnun.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olmalarına karşın geçen seneye oranla daha kalabalık bir tatil dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kente, 70 bine yakın araç girişinin olduğunu, yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Ayhan, "İnsanlar pandemi nedeniyle evlerinde çok sıkılmış olmalılar ki Sinop'a yoğun bir talep oldu. Özellikle plajlar ve sahil kesimlerinde ciddi bir kalabalık yaşadık. Pandemi sürecinde oluşan bu yoğunluk bizi biraz endişelendirdi. Çünkü Sinoplular maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok hassas davranıyorlar. Ancak dışarıdan gelen misafirlerimizde maalesef bunu pek göremedik." dedi.

Ayhan, tek arzularının yaz bitiminde kötü bir tabloyla karşılaşmamak olduğunu sözlerine ekledi.

"Beklentilerimizin çok üzerinde bir ziyaretçi akını oldu"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ise beklentilerinin üzerinde bir ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını dile getirdi.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinde beklentilerimizin çok üzerinde bir ziyaretçi akını ile karşılaştık. Maalesef çok sayıda kişi yine araçlar ve çadırlarda konaklamak zorunda kaldı. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen böyle tabloların oluşmasına engel olamadık. Özellikle pandemi sürecinde kontrolsüz konaklamalar sıkıntılar oluşturabilir. Diğer taraftan esnafımız çok güzel bir dönem geçirdi. Yeme, içme mekanları doldu taştı."

Kaynak: AA

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