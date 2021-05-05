Mutlu şehir Kocaeli için mutlu aileler
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Mutlu şehir Kocaeli için mutlu aileler

Mutlu şehir Kocaeli için mutlu aileler
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve mutlu ailelerden oluşan bir Kocaeli için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

'Ailem Kocaeli' projesi kapsamında düzenlenen Aile Söyleşileri ile temel aile yaşam becerilerine yönelik eğitimler veriliyor.

AİLE SÖYLEŞİLERİNE YOĞUN İLGİ

Ailelere yönelik örnek projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ailem Kocaeli projesi ile kadın, aile ve çocuklara yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından gerçekleştirilen söyleşiler yoğun ilgi görüyor.

SÖYLEŞİLER ÇEVRİM İÇİ VE ETKİLEŞİMLİ

Sağlıklı ailenin öneminin vurgulandığı Aile Söyleşileri kapsamında, uzman psikologlar vatandaşlarla çevrim içi olarak buluşup onların sorularını yanıtlıyor. İki haftada bir düzenlenen programlar, aile içi iletişim, çocuk eğitimi, vb. konular ele alınarak sorulu cevaplı olarak gerçekleştiriliyor.

BUGÜNE KADAR DÖRT SÖYLEŞİ YAPILDI

Aile Söyleşileri kapsamında bugüne kadar dört program gerçekleştirildi. "Aile İçi İletişim", "Çocuk ve Oyun","Okul Öncesi Dönemde Çocukla İletişim" ve "Tuvalet Eğitimi" başlıklı programlarda psikologlar tarafından önemli hususlar ele alınarak vatandaşlar bilgilendirildi.

YENİ SÖYLEŞİLERE KATILIM İÇİN

"Ergenlik Döneminde İletişim" ve "Psikolojik Sağlamlık" konularının ele alınacağı Aile Söyleşileri, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Aile Söyleşilerine katılmak isteyen vatandaşlarımız, 0 262 318 27 25 numaralı telefonu arayarak, çevrim içi yapılan söyleşiler ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

Kaynak: Bültenler

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