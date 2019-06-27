Mutlu kentten "mutluluğa ortak olun" kampanyası

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı il olan Sinop'ta, valilik öncülüğünde "Mutluluğa ortak olun" sloganıyla hazırlanan kampanya ile ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Sinop Valiliği ve diğer paydaşların katkılarıyla hazırlanan Turizm Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan komisyon, çalışmalarına başladı.

32 başlıktan oluşan ve 2022 yılında tamamlanması öngörülen plan dahilinde kente daha fazla ziyaretçi çekebilmek amacıyla hazırlanan "Mutluluğa ortak olun" kampanyası hayata geçirildi.

Kentteki bir otelde tanıtımı yapılan kampanya çerçevesinde, "Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop" teması farklı mecralarda vurgulanarak farkındalığın artırılmasına çalışılacak.

Açık hava reklamlarının etkin kullanılacağı kampanyada, konaklama ve yeme içme tesislerine tanıtıcı materyaller, kampanya logolu bayraklar ve görünürlüğün artırılmasına yönelik dükkanlara kampanya logolu çıkartmalar dağıtılacak.

Yaz boyunca farklı dönemlerde düzenlenecek sürpriz etkinliklerle hedef grupların farkındalığı artırılacak.

Ankara'da 10 merkezde tanıtım yapılacak

Yaz sezonu boyunca devam edecek kampanya süresince özellikle Ankara'da 10 merkezde tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Metro istasyonları, toplu taşıma araçları, üst geçitler ve köprü geçişlerine "Mutluluğa ortak olun" sloganının yer aldığı reklam materyalleri asılarak, Başkentte yaşayanlarda farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Ayrıca sosyal medya üzerinden farklı içerikte paylaşımlar yapılarak geniş kitlelere ulaşılmaya gayret gösterilecek.

Kaynak: AA