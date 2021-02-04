"Mutlu kent" Sinop'un emekli heykeltıraşları yaptıkları eserleriyle beğeni topluyor

Sinop'ta emekli makine mühendisi Ali Gündoğdu ve emekli resim öğretmeni Hamdi Bozkurt, çalıştıkları atölyede kentte daha önce yaşamış önemli şahsiyetlerin heykellerini yaparak bu kişileri gelecek kuşakların tanıması için emek veriyor.

Sinop'ta emekli makine mühendisi Ali Gündoğdu ve emekli resim öğretmeni Hamdi Bozkurt, çalıştıkları atölyede kentte daha önce yaşamış önemli şahsiyetlerin heykellerini yaparak bu kişileri gelecek kuşakların tanıması için emek veriyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Gündoğdu ve Bozkurt, yaptıkları heykel çalışmaları ile öne çıkıyor.

Uzun yıllar özel resim öğretmenliği yapan Hamdi Bozkurt ile özel sektörde makine mühendisi olarak çalışan Ali Gündoğdu emeklilik günlerini sanatla geçiriyor.

Daha önce heykel sanatı konusunda aldıkları eğitimler sayesinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran emekli heykeltıraşların eserleri beğeni topluyor.

Emekli resim öğretmeni Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik yıllarında aldığı eğitim sayesinde yaklaşık 40 yıldır çeşitli heykeller yaptığını söyledi.

Arkadaşı Ali Gündoğdu ile emekliliklerini heykeller yaparak geçirmeyi planladıklarını anlatan Bozkurt, "Şimdi bu atölyemiz de kentte yaşamış önemli kişilerin heykellerini yapmaya başladık." dedi.

Bunların arasında Sinop'ta yaşadığı bilinen ünlü filozof Diyojen, Sinoplu şair Ahmet Muhip Dıranas'ın da olduğuna işaret eden Bozkurt, eserlerinin kentin farklı noktalarında daha fazla sergilenmesini istediklerini dile getirdi.

Sanatın her türlüsünün toplumlar için önem taşıdığına dikkati çeken Bozkurt, kilden uzun uğraşlar vererek ortaya çıkardıkları eserlerin beğenildiğini aktararak, "Üzerinde çalıştığımız eserlerimiz var. Mesela bunlardan biri kentte yaşamış 'Tarzan Kemal' lakaplı önemli bir şahsiyet. Kendisi tam bir doğa insanıdır. Hayvanlara ve doğaya karşı duyduğu saygı ile ün yapmıştır. Kentin her noktasında kendisinin diktiği ağaçlar vardır. Onun heykeli üzerinde çalışmamız var. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

"Sabırsızlıkla sanata atılmayı bekledim"

Ali Gündoğdu ise 2005'te emekli olduktan sonra kendisini sanata adadığını ve Halk Eğitim Merkezi'nde seramik kurslarına katıldığını anlattı.

Aralıksız iki yıl kursa gittiğini aktaran Gündoğdu, "Çok başarılı oldum ve usta öğreticilik teklifi dahi aldım. Orada bir sene de öğretici olarak ders verdim." dedi.

Gündoğdu, 2009'da atölye açarak çalışmalara başladığını ancak çeşitli nedenlerden bir süre sonra kapatmak zorunda kaldığını aktardı.

Çalışmalarına şu an arkadaşı Hamdi Bozkurt ile aynı atölyede devam ettiğini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Burada güzel çalışmalara imza atıyoruz. Önemli kişilerin yanı sıra farklı eserler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz. O nedenle şimdi mutlu kent Sinop'ta çay bahçesinde oturarak denizin keyfini çıkaran birinin heykelini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Tabii bu çalışmalar kolay değil. Belli bir noktaya geldim ancak yüz kısmında biraz zorlanıyorum. Açıkçası nasıl bir portre ortaya çıkaracağız biz de merakla bekliyoruz."

Gündoğdu, sanatın kendilerine iyi geldiğini ve ömürleri yettikçe uğraşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu