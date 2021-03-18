"Mutlu kent" Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyalım" çağrısı

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta sektör temsilcileri, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaz sezonu öncesi düşürülmesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta Kovid-19 vakalarının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentin ekonomik hayatında önemli yere sahip turizm sektörünün temsilcileri de artan vaka sayılarından turizmin etkilenmemesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hep birlikte mücadele ederek kenti güzel günlerle buluşturacaklarına inandıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca haftalık açıklanan tabloda Sinop'un "çok riskli iller" kategorisinde yer aldığını anımsatan Çobanoğlu, "En geç Ramazan Bayramı tatilinde kentimiz için turizm sezonunun açılmasını umut ediyoruz ancak bunun için şimdiden mücadeleyi sıkı şekilde sürdürmeliyiz." dedi.

Vaka sayılarının en aza indirilmesinde ilgili kurumların sorumluluk alarak ek tedbirler uyguladığını vurgulayan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Ne kadar tedbir alırsanız alın, herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Onun için bize düşen, daha az kalabalık yaratmak, pazara daha az gitmek ve misafirliğe mümkün olduğu kadar gitmemek. Sosyalleşme noktasında da daha az sosyalleşmeye özen göstermeliyiz. Evet zor ancak bunları şimdi yapmazsak, bir ay direnmezsek ondan sonraki 4-5 ayı kaybedebiliriz. Güzel bir bahar ve yazı yaşayabilmek için önümüzdeki bir ayı çok sıkı tedbirler alarak ve kurallara uyarak geçirmeliyiz."

Çobanoğlu, Sinop'un hiçbir zaman kötü imaja sahip bir kent olmadığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, bizler hep beraber o tabloda mavi ile buluşmak için mücadele etmeliyiz. Şu an maalesef iyi bir durumda değil ve kötü bir imaja sahibiz. Bir an önce mavi iller kategorisinde olmaya gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"Mutlu şehir Sinop'u mutlulukla buluşturalım"

Turizmci Cemalettin Kaya da sürecin zorluklarını artık çok iyi bildiklerini dile getirerek, "Tek yapmamız gereken sık sık tekrarlanan kurallara uymak. Bunun yanında bireysel tedbirlerimize özen göstermeliyiz. Bu kent için turizmin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik, sosyal hayat olarak salgından etkilenmememiz için vatandaşlarımızdan ricamız, kurallara uyalım. Mutlu şehir Sinop'u mutlulukla buluşturalım." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu