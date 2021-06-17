"Mutlu kent" Sinop'ta sağanağın ardından güneş yüzünü göstermeye başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Sinop'ta, sağanağın ardından güneş yüzünü göstermeye başladı.