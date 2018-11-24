Mutlu Kediler Yarışması'na 130'un Üzerine Kedi Katıldı

Mutlu Kediler Derneği tarafından düzenlenen uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması farklı ırklardan 130'un üzerinde kedinin katılımıyla başladı.

Mutlu Kediler Derneği (MUKEDER) tarafından düzenlenen Mutlu Kediler Yarışması "International Happy Cats Show İstanbul" başladı. 24-25 Kasım tarihlerinde Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek yarışmaya farklı cinsten 130'un üzerinde kedi katıldı. World Cat Federation(Uluslararası Kedi Federasyonu) onaylı yarışma için kediler, federasyondan Romanya, İngiltere ve Hollanda'dan toplam 4 yabancı hakemden oluşan jürinin karşısına çıktı. Yarışmanın birinci gününde görücüye çıkan kediler, hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

"3 ayrı ülkeden gelen yetkililer kedileri değerlendiriyor"

Organizasyonun ev sahipliğini yapan Mutlu Kediler Derneği (MUKEDER) Başkanı Serkan Erman, "Biz Türkiye'de açılmış beşinci ve son Dünya Kedi Federasyonu yetkili derneğiyiz. Böyle bir etkinliği bu kadar kısa sürede yapmak büyük mutluluk bizim için. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. 3 ayrı ülkeden dünya kedi federasyonundan yetkililer geldi, kedilerimizi değerlendiriyorlar. Üç ayrı değerlendirmeye yapacağız ve kendi federasyonlarına bağlı olarak şampiyonluklar kazanacaklar. 2 gün içerisinde seçilenlerden de ana birinci seçilecek" dedi.

"Kısa sürede 130'un üzerinde kedi katılım sağladı"

Kedilere çeşitli ödüller verileceğini kaydeden Erman, "Kedileri bir arada toplamış oluyoruz, insanlar keyifli zaman geçiriyorlar. 130'un üzerinde katılım aldık kısa bir sürede. Birinci kediye kedi kumu, yatak, kuru ve yaş mama gibi ödül vereceğiz. Tamamen gönüllü bir esasa dayandığımız için maddi bir ödülümüz yok bizim, tamamen kedinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ödüller" diye konuştu.

Yarışmanın gözdesi: 'Diva'

Yarışmanın gözdesi ise özel dikim kostümüyle 'Diva' oldu. Diva'nın sahibi, "Kedilerimiz mutlu. Derneğin adıyla alakalı. Mutluyuz, değerlendirmelerdeyiz. Hakemler tarafından çok beğenildi. Keyifliyiz. Kostümü de özel dikim" şeklinde konuştu.

Tüm kedi severlere kapılarını açan organizasyon, 25 Kasım'da en güzel kedinin seçilmesiyle sona erecek. - İSTANBUL