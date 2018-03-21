Mutlu Kafe'de Mutlu Bir Gün

Kısa bir süre önce Masal Park içinde açtığı 'Mutlu Kafe' de gerçekleşen etkinlikte down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde halay çekip oyun oynadılar. Daha sonra yemek yiyen çocuklar, Botanik Park içinde çiçek dikimi yaptılar.

Günün anlamına dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, maksatlarının bugünü kutlamak olmadığını söyledi. Bugünde down sendromlu insanların mesleklerine yönelik herhangi bir şey yapabilmelerini veya meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Tolay, eğitim alarak diğer insanlar gibi hayatlarını idame ettirebileceklerini belirtti.

Down sendromlu insanların diğer insanlardan pek çok farkının olmadığını ve küçük yaşlardan itibaren eğitim aldığı takdirde ileride bir meslek sahibi olabileceğini aktaran Tolay, "Bizim burada temel amacımız Mutlu Kafe'yi açarak onlara bir istihdam oluşturmak ve meslek sahibi yapabilmekti. Bugün bizim bu kafede 7 tane down sondromlu kardeşlerimiz servis elamanı olarak çalışıyor. Onların da hayat ile barışık ve hayatlarını kanıtlamak için diğer insanlara örnek olması münasebetiyle açtığımız bir mekan burası. Burada çalışan kardeşlerimiz diğer işyerlerinde de kendilerini gösterebilmeleri için bu kafeyi açtık" değerlendirmesini yaptı.

Tolay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öngörüsü ile bu tür mekanların Gaziantep'e kazandırıldığını ifade etti. Tolay, vatandaşları bu tür sosyal sorumlulk içeren mekanlara sahip çıkmaları yönünde davette bulundu.