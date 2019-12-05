05.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:01

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kadın Kolları Başkanı ve Sosyal Yardımlaşma Grubu 'İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim"in yöneticisi Kısmet Sağlam'ın önderliğinde bir program düzenlendi.



5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısı ile düzenlenen program ile ilgili bir değerlendirme yapan Kısmet Sağlam, her kadının özel ve değerli olduğunu belirterek mutlu kadının umutlu bir gelecek yetiştirebileceğini kaydetti. Sağlam, "Üyelerimiz başta olmak üzere başkan ve başkan yardımcılarımızla birlikte günün anlam ve önemine dikkat çekmek istedik. Bugüne kadar mağdur edilmiş, toplumdan itilmiş ve hakları elinden alınmış kadınlarımıza neler yapabileceklerini anlattık. Onlara verilen eşit hakları nasıl kullanabileceklerini konuşup anlatmaya çalıştık. Kadının toplumdaki yerine bir nebze dikkat çekmeye çalıştık. Her kadın özel ve değerlidir. Bizler toplumun önemli bireyleri olarak erkekler ile eşit haklara sahibiz. Onların haklarına saygı duyuyoruz ve kendi haklarımıza da saygı istiyoruz. Böyle olduğunda cinsiyet ayrımcılığı ortadan kalkar. Mutlu kadın umutlu gelecek yetiştirir." diyerek tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA